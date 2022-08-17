شاب يطعن والدته وشقيقتيه بسلاح أبيض في المنوفية.. وتحرك سريع من الأمن

شهدت قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قيام شاب بالتعدي والطعن لوالدته واثنين من شقيقاته، بسبب خلافات عائلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على المتهم بطعن أمه وشقيقتيه

نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء بقيادة الرائد مصفطى داوود رئيس المباحث، في إلقاء القبض على الشاب المتهم بالاعتداء على والدته وإخوته، ثم بدأت في سؤال أهالي قرية جزيرة الحجر وشهود العيان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

وأكد أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم تفاجأوا باعتداء الشاب على والدته وشقيقتيه، مؤكدا أن الأهالي تجمعوا فور وقوع الحادث، وتم إبلاغ مركز الشرطة، ونقل المصابين إلى المستشفى، في الشهداء، قبل تحويلهم إلى المستشفي الجامعي لخطورة حالتهم.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالجريمة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد باعتداء شاب يدعى «ا.م.» 24 سنة، مريض نفسي، على والدته وشقيقتيه بسكين، وتم نقلهم إلة المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.