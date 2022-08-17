«الدفاع الصينية»: سنرسل قواتا إلى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة

قالت وزارة الدفاع الصينية، إننا سنرسل قواتا إلى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترات بشأن زيارة مسؤولين أمريكيين لتايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وأطلقت الصين مناورات عسكرية خلال الفترة الأخيرة بالقرب من تايوان.

توترات في العلاقات الأمريكية الصينية

كما تشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتدعم واشنطن كييف ضد روسيا بالمال والسلاح.

وقال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، في تصريحات، أمس، إن روسيا والصين لن تسمحا بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية.

بوتين: روسيا والصين لن تسمحا بانتهاك سيادتهما

وأشار إلى أن واشنطن تدخلت في شؤون بلاده الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم، وتثير الأزمات كما تفعل حاليا في تايوان.