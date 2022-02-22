«طب بنها» تطلق قافلة طبية لذوى الهمم في مركز شباب العمار

نفذت كلية الطب جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية لذوي الهمم بمركز شباب العمار، ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وقطاع خدمة المجتمع وشؤون تنمية البيئة بالكلية، وضمت القافلة التخصصات الآتية: الرمد، العظام، أنف وأذن وحنجرة، وتم توزيع أدوية مجانية على المرضى، وإنشاء ملفات طبية لهم لاستمرار المتابعة.

قوافل حياة كريمة

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور خالد عبد العفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، وبتنسيق الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بشأن فتح مراكز الشباب لخدمة المواطنين.

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يذكر أنه تم تنفيذ سلسلة من القوافل المتواصلة بمراكز الشباب، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تم تنفيذها في قرى مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية.

انتظام العمل في مستشفى حي شرق شبرا

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، جولة لتفقد الأقسام الطبية المختلفة في مستشفى حي شرق شبرا بهتيم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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وتأكد «عبد الغني» من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة، ومن تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، والتأكد من كفاءة وصيانة المولدات الكهربائية وشبكات الغازات الطبية، من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

ثم توجه إلى مركز طبي بهتيم المطور، لتوفير مكان بالمركز لإقامة مدرسة تمريض تتبع مستشفى بهتيم المركزي، على أن يبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي المقبل، كما تابع انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم للواقيات الشخصية في أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا على الدعم المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة من قبل الوزارة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.