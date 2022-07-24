«طب بنها» تعلن حاجتها لشغل 15 وظيفة مدرس مساعد.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت جامعة بنها، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لتعيين 15 مدرسا مساعدا بكلية الطب البشري في بنها، ضمن وظائف الكادرات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وظيفة مدرس مساعد بقسم التخدير.

«الوطن» تستعرض شروط ومواعيد التقديم والمهارات المطلوبة لشغل وظيفة مدرس مساعد في قسم التخدير كلية الطب البشري بجامعة بنها، وذلك في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

المهارات المطلوبة لوظيفة مدرس مساعد بطب بنها

وحددت الكلية في إعلانها عن وظيفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة بنها عددا من المهارات الواجب توافرها للتقدم للوظائف، وهي:

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى للمتقدمين.

- وجود شهادة تزكية من المشرف على الرسالة مختومة من الكلية المانحة.

- أن يكون المتقدم من خريجي كلية الطب البشري وأمضى 3 سنوات في وظيفة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الجامعية، فرع التخصص.

شروط التقدم لوظيفة مدرس مساعد بجامعة بنها

وحدت كلية الطب البشري بجامعة بنها عدة شروط للتقم لوظيفة مدرس مساعد بكلية الطب ببنها، وهي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم حاصلا على الماجستير في تخصص القسم المتقدم له، ويفضل الحاصل على تقدير أعلى في درجة الماجستير في التخصص المطلوب أو ما يعادلها، وفي حالة التساوي يفضل الحاصل على تقدير أعلى في الدرجة الجامعية الأولى بذات الضوابط المنصوص عليها بالمادة (136) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972م.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف المطلوبة

حددت كلية الطب المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة مدرس مساعد بقسم التخدير بالكلية كالتالي:

- أصل شهادة البكالويوس

- أصل بيان التقديرات

- أصل شهادة الامتياز

- أصل شهـادة الماجستير

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- 6 صور ضوئية

- الموقف من التجنيد للذكور

- إفادة بأن المتقدم أمضى 3 سنوات في وظيفـة طبيب مقيم

وأوضحت الكلية أن تقديم الطلبات يتم في الفترة من اليوم 24 يوليو الجاري وحتى 7 أغسطس المقبل، وذلك لعدد 15 وظيفة، على أن تقدم الطلبات باسم عميد كلية الطب البشري ببنها، في موعد غايته 15 يوما من تاريخ النشر، والموظفون يتقدمون بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر، أو التي لا تكون مستوفاة للشروط المشار إليها، ومرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.