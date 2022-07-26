تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن كلية طب بنها

تعد كلية الطب البشري من أهم وأعرق كليات جامعة بنها والتي يقبل الطلاب على الالتحاق بها ضمن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة حيث تضم عدد كبير من الأقسام والتخصصات الطبية بالإضافة لمستشفى بنها الجامعي والتي تعد أحد اهم المراكز الطبية في الدلتا.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية الطب البشري جامعة بنها ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة وفي إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وفق ما تعلنه الكلية على موقعها الرسمي على الإنترنت.

أقسام طب بشري بنها

تضم كلية الطب البشري جامعة بنها عددا كبيرا من الأقسام العلمية والعلمية في التخصصات الطبية المختلفة وفق موقع الكلية علي شبكة الإنترنت هي:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة

علم الأنسجة والخلايا

الفسيولوجيا الطبية - علم وظائف الأعضاء

الكيمياء الحيوية

الباثولوجي - علم الأمراض

الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

الفارماكولوجيا الإكلينيكية

علم الطفيليات الطبية

طب وجراحة العيون

الأنف والأذن والحنجرة

الصحة العامة وطب المجتمع

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

الأمراض الباطنية

طب الأطفال

الجراحة العامة

أمراض النساء والتوليد

الأمراض الصدرية

الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة

الأمراض العصبية

طب القلب والأوعية الدموية

الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية

الباثولوجيا الإكلينيكية

جراحة المسالك البولية والتناسلية

جراحة العظام

التخدير والعناية المركزة الجراحية

الأشعة التخصصية والتداخلية

جراحة القلب والصدر

جراحة المخ والأعصاب

الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي

قسم الحالات الحرجة

قسم طب الأسرة

قسم الطب الرياضي

ولمزيد من المعلومات عن الأقسام المختلفة للكلية والدرجات العلمية لكل قسم وشروط الالتحاق من هنـــــــــــــــــــا

خدمات الطلاب الوافدين

تتيح كلية الطب البشري جامعة بنها التحاق الطلاب الوافدين بالكلية في إطار استراتيجية أن تكون الجامعة مركزًا رائدًا لجذب الطلاب الدوليين وتبادل الثقافات، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للاستفادة من التجربة الدولية لبناء خريج قادر على المنافسة الدولية.