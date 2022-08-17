تنسيق كلية الحقوق 2022.. اعرف الحدود الدنيا في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق كلية الحقوق 2022 للعام الدراسي الجديد، موضحة أنّ هناك أماكن شاغرة في كليات الحقوق لطلاب الشعبة الأدبية لتنسيق المرحلة الثانية، ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وترصد السطور التالية تنسيق كلية الحقوق 2022 للعام الدراسي الجديد، بحسب موقع التنسيق الإلكتروني، كما يلي:

تنسيق كلية الحقوق 2022 لشعبة أدبي

- كلية الحقوق جامعة دمياط 296.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة كفرالشيخ 285.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 273.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة حقوق المنيا 271.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة 267.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس 265.0 درجة.

الأماكن المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية وهي كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والجامعات تكنولوجية والحاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية.

وبالنسبة للأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب شعبة الرياضيات، فهي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني والفنون الجميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية وباقي الكليات النظرية.

أما الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، فهي كليات التربية، الآداب «نظام وانتساب»، الحقوق «نظام وانتساب»، السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية.