تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية الحقوق بجامعة بنها

مع بدء العد التنازلي للإعلان عن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، تتزايد عمليات البحث عن أقسام كلية الحقوق بجامعة بنها، والتي لا تشترط اختبارات القدرات للقبول في الكلية، وتعد من أقدم كليات الجامعة وبها أقسام وبرامج دراسية متنوعة.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية الحقوق جامعة بنها، ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة، وفي إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أقسام كلية الحقوق في جامعة بنها

وتضم كلية الحقوق في جامعة بنها عددا من الأقسام الدراسية وهي:

قسم القانون الجنائي

قسم القانون المدني

قسم القانون التجاري

قسم فلسفة القانون وتاريخه

قسم الشريعة الإسلامية

قسم القانون العام

قسم المرافعات

قسم القانون الدولي الخاص

قسم الاقتصاد والمالية العامة

قسم القانون الدولي العام

وللحصول على المعلومات الكاملة لكافة أقسام الكلية وشروط القبول بها، يمكن الضغط على الرابط التالي من هنـــا

برامج كلية الحقوق في جامعة بنها

وتقدم كلية الحقوق في جامعة بنها برنامجا وحيدا بنظام الساعات المعتمدة، هو برنامج الشعبة الإنجليزية، لمعرفة المزيد من هنـــا

يذكر أن كلية الحقوق جامعة بنها، تقدم برامج للدراسات العليا في 9 تخصصات هي:

دبلومة القانون العام

دبلومة القانون الخاص

دبلومة الشريعة الإسلامية

دبلومة العلوم الاقتصادية

دبلومة التجارة والاستثمار

دبلومة التحكيم

دبلومة العلوم القضائية

وللإطلاع على تفاصيل الدبلومات الخاصة بالدراسات العليا بالكلية من هنـــــا

وتتكون الكلية من 4 وحدات رئيسية هي:

وحدة الجودة

وحدة تكنولوجيا المعلومات

وحدة التخطيط الإستراتيجى

وحدة القياس والتقويم للتعرف عليها من الرابط هنــــا