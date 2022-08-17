القبض على سيدة وزوجها يديران وكرا لتجارة المخدرات في القليوبية

ألقت قوات الأمن، القبض على ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بتحويل منزلهما لوكر لتجارة المخدرات، خلال إحدى الحملات الأمنية، إذ أمرت جهات التحقيق بحبسهما، وطلبت تحريات المباحث، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كوكايين ومبالغ مالية في منزل الزوجين

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط ربة منزل وزوجها لإدارة منزلهما كوكر لتجار المخدرات، وضبط بحوزتهما كمية من الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات، قد وردت إلى المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد بقيام عاطل وربة منزل بالاتجار فى المخدرات، وأنهما يتخذان من منزلهما بدائرة المركز، وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل المضبوطات داخل المنزل

عرضت المعلومات على اللوء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعلى الفور داهمت قوة كبيرة من مباحث مركز شبين، المنزل، وضبطت المتهمين بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1٫200 كيلو جرام، ومبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية»، و2 هاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.