أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة المنوفية 2022، حيث جاء تنسيق الكلية بمجموع 370 درجة، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى، وهي من كليات القمة التي يسعى الطلاب لدخولها.

نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة المنوفية 2022

وكان هناك بحث واهتمام كبير من الطلبة عن كلية الصيدلة، قبل ظهور نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة المنوفية 2022، وذلك باعتبار هذه الكلية من كليات القمة التي توفر فرص عمل كثيرة بعد التخرج، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، بينما جاءت طب الأسنان بواقع 91.34%، وكلية الصيدله بواقع 90% .

وجاءت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة المنوفية 2022، أعلى من العام الماضي والتي كان الحد الأدنى للقبول بها مجموع 365 درجة، بنسبة 89%، بينما في العام الحالي جاءت بمجموع 370 درجة، ليكون الفارق 5 درجات بين العامين .

اقسام كلية الصيدلة جامعة المنوفية

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة المنوفية فإن كلية الصيدلة تضم عدد 8 أقسام تتمثل فيما يلي: «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية».

وتشهد كلية الصيدلة جامعة المنوفية اهتماما كبيرا من الطلاب المتفوقين في القسم العلمي علوم، حيث أنها من كليات القمة التي يسعى آلاف الطلاب لدخولها.