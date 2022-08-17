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تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

كتب:

إبراهيم الديهي وعصام علم الدين
01:10 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
كلية الطب جامعة المنوفية

كلية الطب جامعة المنوفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، بمجموع 380 درجة، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، حيث أعلن وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، بينما كلية طب الأسنان 91.34%، والعلاج الطبيعي 90.73%، والصيدلة 90%.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر، وتعرص «الوطن» من خلال خدماتها لقرائها نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في حميع الكليات ومن بينها كلية الطب. 

أعلى من العام الماضي

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، أعلى من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية بنسبة 90.73، بينما العام الحالي أعلنت وزارة التعليم العالي أن نسبة التنسيق في كلية الطب بالمنوفية بلغت 380 درجة. 

أقسام كلية الطب جامعة المنوفية ونظام الدراسة 

وفقا للموقع الرسمي لكلية الطب جامعة المنوفية، يأتي نظام الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز بواقع 7 سنوات، فيما يتم التخصص بعد الانتهاء من الكلية حسب تقدير الطالب ويتم دخول التخصصات التي حددتها جامعات التعليم العالي، حيث تحتوي كلية الطب على 32 قسما كالتالي: 

التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية).

الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء).

الكيمياء الحيوية الطبية.

الفارماكولوجي الإكلينيكية.

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

الباثولوجيا (علم الأمراض).

الطفيليات الطبية.

طب المجتمع.

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

طب الأسرة.

الأشعة التشخيصية.

التحاليل الطبية.

الأمراض الجلدية والتناسلية.

الجراحة العامة.

جراحة المخ والأعصاب.

جراحة التجميل.

جراحة القلب والصدر.

أمراض الباطنة العامة.

القلب والأوعية الدموية.

الأمراض المتوطنة.

الأمراض النفسية والعصبية.

الأمراض الصدرية.

طب الأطفال.

التخدير والعناية المركزة الجراحية.

أمراض النساء والتوليد.

الأنف والأذن والحنجرة.

جراحة المسالك البولية والتناسلية.

جراحة العظام.

طب وجراحة العين.

علاج الأورام والطب النووي.

الطب الطبيعي.

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