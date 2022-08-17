«التعليم العالي» تعلن تفاصيل المرحلة الأولى للتنسيق وموقف تظلمات الثانوية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي 2022، وكذلك الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق المرحلة الثانية 2022 وموعد انطلاقها، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، إذ كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عدد من المفاجآت غير المتوقعة بارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات عن العام الماضي في بعض القطاعات وانخفاضها في الأخرى.

تخلف 560 طالبا عن التسجيل لرغبات المرحلة الأولى

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولي، موضحًا أنَّ عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة الأولي بلغ 117 ألفًا و198 طالبًا، وتخلف نحو 560 طالبًا عن التسجيل لرغبات المرحلة الأولى.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.60%، الأسنان 91.34%، والهندسة 83.65%، والصيدلة 90%، والعلاج الطبيعي 90.73%.

وبالنسبة لكليات الشعبة الأدبية، توقف الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية عند 82.92%، وكليات الألسن 80.24%، وكلية الأعلام 77.03%، وكلية الآثار 76.82%.

وكشف وزير التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنَّ المرحلة ستبدأ من اليوم الخميس 18 أغسطس وحتى يوم الإثنين 22 أغسطس، لعدد 269202 ألف طالب وطالبة لمختلف الشعب، موضحًا أنَّ الحد الأدنى للعبية العلمية «علوم ورياضة»، فتكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وبالنسبة للشعبة الأدبية فان الحد الأدنى لها 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

تنسيق الشهادات المعادلة يوم 20 أغسطس

وكشف وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم، وتتمثل في وجود أماكن بكليات طب بيطري وزراعة وعلوم و الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الاقتصاد و الآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية، والتمريض والجامعات التكنولوجية والألسن.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، التربية والآداب الحقوق والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق.

وبالنسبة لعلمي رياضة، تتمثل حسابات ومعلومات وذكاء اصطناعي والتخطيط العمراني والفنون الجميلة قسم عمارة والجامعات التكنولوجية واقتصاد وعلوم سياسية والسن وإعلام وآثار وفنون تطبيقية وباقي الفنون النظرية.

وأوضح عادل عبدالغفار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الشهادات المعادلة يوم 20 أغسطس، والدبلومات الفنية في النصف الأول من منتصف شهر سبتمبر.

بالنسبة لطلاب التظلمات من الثانوية العامة، أوضح «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه في حال حصول الطالب علي درجات زيادة بعد تظلم الثانوية العامة 2022، سيتمّ إعادة تنسيقه مرة أخري: «لو درجته جابت طب هياخد طب».