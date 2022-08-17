وزير التعليم العالي: 80.24% للألسن و68.78% للفنون الجميلة

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن تنسيق الكليات 2022، حيث جاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكليات الأدبي بحد أدني 82.92% للاقتصاد والعلوم السياسية، و80.24% للألسن.

تنسيق الكليات 2022.. 77.03% للإعلام

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي، إنّ تنسيق الكليات 2022، في المرحلة الأولى للتنسيق، بحد أدنى 77.03% للإعلام، و76.82% للآثار، و68.78% للفنون الجميلة.