تحصيل 2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم في جمارك بورسعيد يوليو 2022

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

السلع الاستراتيجية

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنّ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 7294 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».

الضرائب والرسوم الجمركية

وأضاف التقرير أنّ الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 333 مليونًا و54 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و795 مليونًا و290 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أنّ الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، انتهت من تصدير مشمول 2416 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 4 مليارات و373 مليونًا و34 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و314 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و128 مليونًا و344 ألف جنيه.