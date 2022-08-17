تنسيق كلية تجارة 2022.. تعرف على الحدود الدنيا بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية تجارة 2022، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة بالكليات النظرية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، بحسب ما أكده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى منذ قليل.

تفاصيل تنسيق كلية تجارة 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية تنسيق كلية تجارة 2022، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي:

- كلية التجارة جامعة تجارة المنصورة 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة دمياط 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة القاهرة 291.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية 289.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق 288.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 287.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة عين شمس 285.0 درجة.

- كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 284.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بور سعيد 279.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 279.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بنها 277.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 276.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 275.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 274.0 درجة.

- تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 274.0 درجة.

- كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان 273.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسوان 271.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة دمنهور 271.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة طنطا 271.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 271.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط 271.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة السويس 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة العريش 269.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بني سويف 268.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة انتساب موجه بنها 268.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة مدينة السادات 266.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسيوط 266.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة سوهاج 265.0 درجة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية (علوم - رياضة) والأدبية.