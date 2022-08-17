انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بأبو النمرس

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، جثة شاب غرق في نهر النيل، بقرية منيل شيحة في أبو النمرس، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ إلى مركز شرطة أبو النمرس

ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بقرية منيل شيحة، فتم إخطار رجال الإنقاذ النهري، وتم الانتقال إلى محل الواقعة، بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

انتشال جثة الشاب من نهر النيل

وعلى الفور انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتبين أن الجثة لشاب غرق أثناء السباحة في نهر النيل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاب صاحب الجثة.

الاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة

والاستماع لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.