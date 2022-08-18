أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر

يهتم الكثير من المواطنين بشكل يومي بأسعار الدواجن في الأسواق المحلات التجارية بشكل دائم ومستمر، حرصا منهم على شرائها نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، إذ أنها تعد مصدر مهم للبروتين بشكل كبير.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق التجارية اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس من عام 2022 الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق في منطقة الدقي والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتحافظ على استقرارها، إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ45 جنيهًا، بينما شهد سعر الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 45 جنيهًا، والدبابيس 48 جنيهًا، سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

كما جاء متوسط سعر الأوراك الرومي اليوم الخميس لنحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، بلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وحافظت أسعار البط بالمحلات التجارية على أسعارها، حيث سجل سعر الكيلو جرام بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 290 جنيهًا.

ووصل سعر صدور بالعظم الطازج نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لطبق البانيه، فيتراوح سعر الكيلو بين 70 و80 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 50 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم الخميس في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو 6.25 جنيه، ومن النوع الساسو عمر يوم 5 جنيهات، والكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، والكتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي من النوع الهجين نحو 5.5 جنيه.