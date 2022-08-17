تعد كلية العلوم واحدة من الكليات الرائدة في شعبة العلمي علوم، فالعديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم يبحثون على محرك البحث العالمي جوجل، عن نتيجة تنسيق كلية علوم 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، خاصة بعد انعقاد مؤتمر إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى، اليوم 17 أغسطس.

نتيجة تنسيق كلية علوم 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

ووفقًا لما جاء في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات، تبيّن أنّ كلية العلوم واحدة من الكليات المتبقية لتنسيق المرحلة الثانية، إضافة إلى كلية الألسن.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر، إنّ عدد الكليات المتبقية بتنسيق المرحلة الثانية علمي 2022-2023، يبلغ 1032 كلية.

وأضاف عاشور، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022-2023، أنّ هناك 1023 كلية شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية.

موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2022

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنّ انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة يكون غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 من نفس الشهر، وذلك من خلال رابط التنسيق من هنــــــــا.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وانطلقت المرحلة الأولى لتنسيق الكليات من يوم الخميس الماضي وانتهت أمس الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بإجمالي 117 ألفًا و198 طالبًا، وبحد أدني 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، وبحد أدنى لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وأكد عاشور، أنّ تنسيق المرحلة الأولى تمّ بشكل سليم ومنتظم دون حدوث أي مشاكل، مؤكدًا جاهزية جميع معامل التنسيق، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، في جميع مراحل التنسيق.