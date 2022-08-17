«فودة»: نسب تنفيذ المشروعات بشرم الشيخ 70% ومياه مبردة ووجبات للعمال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن نسب التنفيذ في المشروعات التي يجري تنفيذها في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، بلغت نحو 70%، موضحاً أنه يقوم بجولات تفقدية شبه يومية، لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه قام بجولة تفقدية في شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أنه عقد لقاءً مع الشركات المنفذة للمشروعات، من أجل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات قبل قمة المناخ.

82 محلاً تجارياً بالممشى السياحي الجديد

أكد محافظ جنوب سيناء أنه تابع، خلال جولته بالمدينة، أعمال الممشي السياحي، مشيراً إلى أن الممشى يبغ طوله 6 كيلومترات، على طريق السلام بشرم الشيخ، ويضم 82 محلاً تجارياً، و66 كشك بيع، كما أنه مزود بمسار للدراجات، وممشى بعرض من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، ومسرح مدرج، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال (كيدز إريا)، ومحلات خدمية.

إنشاء 8 ميادين جديدة بمدينة شرم الشيخ

وقال المحافظ إنه يجري إنشاء 8 ميادين جديدة في مدينة شرم الشيخ، بدايةً من منطقة شرم المية، وحتى نبق، موضحاً أن الميادين تشمل أعمال تجميل وإنارة وبلدورات وزراعات.

وأوضح أن الميادين الجديدة تبرعات من رحال الأعمال، ولم تتحمل الدولة أي أعباء، في إطار المشاركة المجتمعية في الاستعداد لقمة المناخ، وتشمل الأعمال شبكات ري وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال إضاءة، وسواري الأعلام.

وشدد المحافظ على إقامة سواري أعلام بتلك الميادين، بطول 25 متراً، لرفع علم مصر خفاقاً عالياً، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، وأعمال التوسعة والتطوير، ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

مياه مبردة ووجبات للعمال

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توزيع كراتين مياه مبردة ووجبات طعام للعمالة التي تتواجد بالشوارع لتنفيذ المشروعات، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ COP-27.

ووجه المحافظ الشكر لكل العمال الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل إنجاز المشروعات قبل انطلاق قمة المناخ، مشيراً إلى أنهم يعملون في مناخ شرم الشيخ الحار، بجد واتقان، لإنهاء تلك المشروعات في مواعيدها المقررة.

رافق محافظ جنوب سيناء، خلال جولته، كل من اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد حسن فخري، مدير مرور جنوب سيناء، وقيادات الجهاز التنفيذي لشرم الشيخ، وممثلي الشركات المنفذة.