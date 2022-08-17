أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 2022، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد 2022-2023.

تفاصيل تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 2022، مؤكدة أنّ الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية بالمرحلة الأولى كان عند 82.92% بالنسبة لكليات الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 2022 للمجموعة الأدبية، بمجموع درجات 354، فيما جاءت الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية بمجموع 348، وسياسة واقتصاد السويس 345، بينما سياسة واقتصاد بنى سويف 340 .

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية شاغرة بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

وأكدت التعليم العالي أنّ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية متاحة ضمن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة «علوم - رياضة»، مشيرا إلى أنّ المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات تبدأ من غدٍ الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.