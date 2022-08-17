زادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 2022، وذلك باعتبار هذه الكلية من كليات القمة الحديثة التي توفر فرص عمل كثيرة بعد التخرج.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 2022، بمجموع 354 درجة، وذلك بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى، وذلك بعد الكشف عن القبول للهندسة بحد أدنى 83.65% .

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 2022، أعلى من العام الماضي والتي كان الحد الأدنى للقبول بها 340 درجة، وبذلك يوجد فارق بنسبة 14 درجة كاملة بين العام الحالي والماضي.

أقسام ومصروفات كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

وفقا للموقع الرسمي لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف، فإنها تحتوي على 5 أقسام وهي: «هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، هندسة علوم الحاسبات، الفيزيقا والرياضيات الهندسية، البرامج الخاصة»، وبحسب مصروفات الأعوام الدراسية السابقة، تأتي مصروفات الهندسة الإلكترونية بمنوف بنحو 10920 جنيها سنويًا.

الجدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أعلن نتيجة تنسيق الثانويه العامه للمرحلة الأولي 2022، مشيرا إلي أن بعض الكليات لا زال يوجد بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية لطلاب علمي علوم، مثل كلية الطب البيطري وكلية التمريض وكلية العلوم وكلية الزراعة والجامعات التكنولوجية، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية.