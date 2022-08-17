نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الفيوم 2022.. تحتوي على 32 قسما

ظهرت نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2022، بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، حيث أعلنت الجامعة عن الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري 91.6% على أن يتم فتح باب التقدم بالكلية لاستقبال الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للقبول بكلية الطب، لتقديم أوراقهم وإنهاء الإجراءات اللازمة للالتحاق بالكلية.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الفيوم

وأعلنت جامعة الفيوم عن نتيجة تنسيق كلية الطب البشري، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالكلية 377 درجة بنسبة مئوية بلغت 91.95%.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ويتطلب الالتحاق بكلية الطب البشري في جامعة الفيوم، تقديم عدة أوراق مطلوبة وهي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة

2- أصل شهادة الميلاد

3- صورة بطاقة الترشيح

4- 8 صور شخصية

5- استمارة 2 جند + نموذج 6 جند للذكور للذكور

6- صورة البطاقة الشخصية للطالب

7- المصروفات الدراسية

أقسام كلية الطب بجامعة الفيوم

وتضم كلية الطب بجامعة الفيوم 32 قسماً، وهي:

1-الفسيولوجي

2- التشريح

3- الباثولوجي

4- الطب الشرعي والسموم

5- الهستولوجي

6- الطفيليات

7- الفارماكولوجي

8- طب الأطفال

9- الكيمياء الحيوية

10- الأنف والأذن والحنجرة

11- طب وجراحة العيون

12- الجراحة العامة

13- جراحة القلب والصدر

14- جراحة العظام

15- جراحة المخ والأعصاب

16-المسالك البولية

17- الأمراض الصدرية

18- التخدير

19- الباطنة العامة

20- الأمراض الجلدية التناسلية

21- القلب والأوعية الدموية

22- الأمراض النفسية

23- طب الأورام

24- الأمراض العصبية

25- الباثولوجيا الإكلينيكة

26- الروماتيزم والتأهيل

27- الأمراض المتوطنة والكبد

28- طب الحالات الحرجة

29- الأشعة التشخصيصة

30- الصحة العامة وطب المجتمع

31- الميكروبيولوجي

32- النساء والتوليد