موقع دعم مصر الإلكتروني.. استمرار تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

موقع دعم مصر الإلكتروني يستمر في تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين لأصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة ضمن إجراءات تحديث بيانات منظومة الدعم التمويني والأفراد المدرجين عليها، والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

موقع دعم مصر الإلكتروني.. الرابط الرسمي

وعبر تصفح موقع دعم مصر الإلكتروني والرابط الرسمي، له يتمكن المواطن صاحب بطاقة التموين من تسجيل رقم الموبايل على البطاقة وإتمام عملية التحديث، من خلال كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والمدون على كارت البطاقة الذكي، ثم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربعة، وذلك من خلال الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

مهلة تسجيل رقم الموبايل حتى 30 أغسطس

فيما مدت وزارة التموين بناء على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، بالنسبة لأصحاب البطاقات الذين لم يقوموا بتسجيل الرقم حتى الأن، إذ يعتبر آخر موعد لإضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين هو 30 أغسطس الجاري بدلًا من المهلة التي كان مقررا لها في آخر شهر يوليو الماضي، تسهيلا على أصحاب البطاقات التموينية لإستكمال تحديث بيانات البطاقات.

3 ملايين بطاقة تموين

ويستكمل حاليا أصحاب 3 ملايين بطاقة تموين تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، إذ انتهت الوزارة من تحديث 20 مليون بطاقة بإضافة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة على سيستم منظومة التموين، إذ تشمل منظومة الدعم التمويني على 23 مليون بطاقة تموينية.