أمطار مفاجئة على سانت كاترين.. ورفع درجة الاستعداد في جنوب سيناء

تعرضت مدينة سانت كاترين، قبل قليل، إلى سقوط أمطار مفاجئة، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في معظم المدن في جنوب سيناء.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص، إن المدينة تعرضت اليوم لأمطار خفيفة، بعد أن غطت السحب سماء المدينة، مؤكدا أن المدينة لم تتعرض إلى سيول، موضحا أن الأمطار كانت بكميات محدودة، وتوقفت بعد أقل من 20 دقيقة، ولم تخلف أي خسائر.

طقس سانت كاترين اليوم

أشار العناني، إلى أن طقس مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، كان حار مع هبوب رياح غربية تراوحت سرعتها بين 14 إلى 35 كيلو متر في الساعة، موضحا أن درجة الحرارة تراوحت بين 29 إلى 32 درجة مئوية.

وأوضح أنها المرة الثانية التي تتعرض فيها المدينة للأمطار خلال موسم الصيف، متابعا: «بشرة خير لسكان المدينة الذين يعتمدون على مياه الأمطار والسيول في الشرب والزراعة».

المحافظ يرفع درجة الاستعداد

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل المدن تحسبا لحدوث سيول في أي وقت، بعد أن سقطت الأمطار على مدينة سانت كاترين.

وقال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن المحافظة مستعدة لاستقبال موسم السيول، ولدينا خبرة جيدة في إدارة الازمة الخاصة بالأمطار والسيول.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة تتولى إدارة ومتابعة حالة الطقس أول بأول، لمتابعة الموقف عن كثب، والتدخل حال حدوث أي أزمة، لافتا إلى أن مشروعات الحماية من إخطار السيول انتهت بالكامل، والمحافظة مستعدة لاستقبال موسم السيول.