تفاصيل لقاح موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات «فيديو»

علق الدكتور إسلام عناني، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، على موافقة هيئة الدواء الامريكية على لقاح موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات، قائلا إنه كانت هناك فجوة في تطعيم الأطفال ما دون سن 5 سنوات، وهو ما عملت عليه شركة موديرنا وتقدمت لهيئة الدواء الأمريكية مع اشتراطات معينة.

دخول الأطفال للعناية منخفض للغاية

وأضاف إسلام عناني خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن التجارب الإكلينيكة للقاح موديرنا الخاص للأطفال أجريت على 7 آلاف طفل، لافتا إلى أنه لا توجد إحصائية بعدد وفيات أو الإصابات الحادة جراء فيروس كورونا التي تؤدي للدخول للعناية المركزة لأن حدوث ذلك للأطفال منخفض للغاية.

وأوضح أن إصابات الأطفال الخفيفة والمتوسطة لفيروس كورونا «معقولة»، والحماية كانت حتى سن عامين تقريبا بنسبة 50% وحتى سن 4 سنوات تصل الحماية لـ 47%، وهذه نسبة قليلة لأن متحور أوميكرون جعل حماية اللقاحات منخفضة.

أمريكا تواجه مشكلة في التطعيم

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه أمريكا ليست الموافقة على هذا اللقاح ولكن إقناع الأهالي بضرورة إعطاء أولادهم هذا اللقاح، وهناك 70% من الشعب الأمريكي متردد في أخذ اللقاح سواء للأطفال أو الفئات الأخرى، لذلك تعمل السلطات الأمريكية لطمأنة الناس بفعالية وسلامة اللقاح.

وأشار إلى أن هناك دراسة أشارت إلى أن المواطنين في الدول التي تشهد زيادة في إصابات كورونا أو تشهد انخفاضا أصبحوا غير مهتمين بالتلقيح.

زيادة الإصابات بأفريقيا بنسبة 30%

وأفاد بأن أمريكا تشهد زيادة الإصابات بنسبة 9% مقارنة بالشهر الماضي، وبالتالي يعد ذلك موجة، كما أن أفريقيا لديها زيادة في الأرقام بنسبة 30% عدا مصر التي تعد أرقامها جيدة.