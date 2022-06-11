تقارير طبية: «الدواء الأمريكية» تدعم استخدام لقاح موديرنا للأطفال

أكدت السلطات الصحية الأمريكية، أنّ البيانات التي قدمتها شركة تصنيع الأدوية «موديرنا» حول فعالية لقاح فيروس كورونا الخاص بها بين الأطفال الصغار جدًا كانت دقيقة.

جاء ذلك قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب السماح بتطعيم ضد الفيروس لدى الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فعالية لقاح موديرنا

وقالت إدارة الغذاء والدواء FDA، التي حللت بشكل مستقل البيانات من التجارب السريرية التي أجرتها «موديرنا»، إنّ فعالية اللقاح ضد حالات أعراض فيروس كورونا كانت 51% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من عامين، و37% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و5 سنوات.

وأشارت إلى أنّ الأرقام أقل من تلك المسجلة خلال التجارب السريرية على البالغين، لكن هذا فقط لأنّ التجارب على الأطفال الصغار جدًا أجريت خلال موجة مرتبطة بمتغير Omicron، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

اللقاح للرضع في عمر 6 أشهر

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «على الرغم من أن فعالية اللقاح VE (اللقاح) ... في الأطفال من ستة أشهر إلى خمس سنوات أقل من تلك التي لوحظت في دراسات الأطفال البالغة أو الأكبر سنًا، إلا أنها تتوافق بشكل كبير مع فعالية اللقاح الواقعية التي لوحظت ضد أوميكرون لدى البالغين بالوضع الحالي».

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنه على الرغم من أن لقاح موديرنا أثبت أنه أقل فعالية ضد متغير Omicron، فإنه يظل جيدًا جدًا في الحماية من الحالات الشديدة من المرض، لهذا السبب خلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن بيانات «موديرنا» تدعم إعطاء اللقاح في جرعتين من 100 ميكروجرام لكل منهما في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، و50 ميكروجرامًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، و 25 ميكروجرامًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر حتى 5 سنوات.