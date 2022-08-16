تفاصيل اعتداء عامل على فتاة في كافيه بالمعادي.. مشادة تطورت إلى مشاجرة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل واقعة اعتداء عامل بكافيه في المعادي يدعى «ع. أ» 27 سنة على فتاة تدعى «ن. ج» 24 سنة، أن المجني عليها دخلت الكافيه في تمام الساعة الثامنة ليلا لتناول مشروب، وبالفعل تفقدت قائمة طلبات الكافيه، وأشارت للمتهم كي يحضر ما اختارته من القائمة فتوجه إليها، ثم دون المشروب في دفتره، وظلت المجني عليها تنتظر حضور المتهم بالمشروب لأكثر من نصف ساعة لكنه لم يأت.

المتهم عامل المجني عليها بأسلوب غير لائق

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم عامل المجني عليها بطريقة غير لائقة، جعلها تضيق ذرعا بسلوكه حيث كان يعبر أمامها ويقدم طلبات لزبائن آخرين، ولا يعيرها أي اهتمام، وعندما ذكرته بالمشروب لم يرد عليها وحرك رأسه بلا مبالاة وانصرف مشيرة إلى أنها اشتكته لمديره في الكافيه وبعدها أحضر المشروب ووضعه أمامها بغضب وبطريقة غير لائقة.

مشاجرة واعتداء

وحسب ما ذكرته المجني عليها فقد ذهلت من الصدمة بعد تعامله غير اللائق معها، فاستوقفته مرة أخرى، وحاولت معرفة سبب معاملتها بتلك الطريقة، فدخلا في مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وتبادلا السباب، ثم اعتدى المتهم عليها بالضرب بيده على وجهها عدة مرات فأصابها بعدة كدمات، ثم سبها بألفاظ نابية.

وذكرت التحريات أنه جرى نقل المجني عليها مصابة بكدمة بالوجه لإسعافها بإحدى المستشفيات واتهمت في محضر الشرطة العامل بالتعدي عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما واعتراضها على تعامله معها أثناء تقديمه لبعض الطلبات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.