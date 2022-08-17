نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة حلوان 2022 وباقي الجمهورية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده، صباح اليوم، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 سيبدأ، غدا الخميس، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، موضحا أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة، ويشغل بال أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة حلوان 2022.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة حلوان 2022

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عن نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة حلوان، ووفقا للمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم فإن نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة حلوان تكون: 369 درجة.

نتائج تنسيق كليات الصيدلة بمختلف المحافظات في مصر

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق التابع للوزارة عن نتائج تنسيق كليات الصيدلة بمختلف المحافظات في مصر وهي:

- صيدلة سوهاج: 373.

- صيدلة المنصورة: 372.

- صيدلة الزقازيق: 371.

- صيدلة دمنهور: 371.

- صيدلة طنطا: 371.

- صيدلة جنوب الوادي: 371.

- صيدلة عين شمس: 370.

- صيدلة أسيوط: 370.

- صيدلة بورسعيد: 370.

- صيدلة الإسكندرية: 370.

- صيدلة القاهرة: 370.

- صيدلة مدينة السادات: 370.

- صيدلة المنوفية: 370.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 370.

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 370.

- صيدلة المنيا: 369.5.

- صيدلة جنواب الوادي: 369.

- صيدلة بني سويف: 369.

- صيدلة الفيوم: 369.