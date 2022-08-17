فرقة «برجر بدوي» تحتفل بألبومها الجديد بجولة حفلات في أمريكا

بدأ الثنائي السوري اللبناني لين أديب وزيد حمدان في إحياء جولتهما الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالا بأجدد ألبومات مشروعهما الموسيقي «برجر بدوي».

حفلات لين أديب وزيد حمدان في أمريكا

وتقدم الفرقة 5 حفلات جماهيرية في جميع أنحاء أمريكا، على مدار أسبوع متواصل في أولى جولاتهما الغنائية، بداية من سهرة موسيقية في لوس أنجلوس، مرورًا بحفل على مسرح كورازون في ولاية كاليفورنيا، وصولًا لإحياء حفل على مسرح بربر لاونج في سان فرانسيسكو مساء اليوم.

ويختتم «زيد» و«لين» رحلتهما الفنية في الولايات الأمريكية، بحفلين متتاليين في سياتل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قبل أن يشدا الرحال من بعدها إلى أوروبا لاستكمال جولتهما العالمية في سويسرا وفرنسا وإسبانيا.

جولات برجر بدوي الأمريكية

وتأتي جولة حفلات «برجر بدوي» الأمريكية تزامنًا مع إطلاق الفرقة لأجدد أغنياتها «زامل»، رابع أغنيات ألبومها الجديد، يعيدان فيها إحياء واحدة من أشهر روائع الأدب الشعبي اليمني المعروفة باسم «زامل» بطريقة غنائية عصرية، مستوحاة من تسجيلين نادرين لأغاني التراث اليمني القديم.

معلومات عن برجر بدوي

برجر بدوي هو مشروع موسيقي ثنائي يجمع بين المطربة السورية لين أديب والموسيقي اللبناني زيد حمدان، أحد رواد موسيقى الأندرجراوند في العالم العربي، بدأت رحلته منذ قرابة ثلاث سنوات، وتمزج موسيقاه بين روح الموسيقى البدوية وتراث البدو والرحل وبين الإيقاعات الإلكترونية العصرية مع لمسات من الجاز ورتوش من الشعر العربي الأصيل.