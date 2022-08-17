الدورة السابعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة تبدأ تلقي الأفلام

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السابعة للمهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس 2023، حيث سيتم تلقي الأفلام عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، بداية من 18 أغسطس الجاري وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ويشترط مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضًا جماهيريًا من أي نوع، ويهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التي تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

مسابقات مهرجان أسوان الدولي

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كرم في دورته السابقة الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، والفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، إضافة إلى الناشطة الصومالية هيباق عثمان التي منحها المهرجان جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة.