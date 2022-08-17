الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2022 في تنسيق الجامعات

بعد إعلان وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، في مؤتمر صحفي اليوم عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، الذي جاء للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، تزداد عمليات البحث عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022، خاصة وأن تسجيل الرغبات يبدأ من الغد.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر في مجال أخبار التعليم، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2022 بالإضافة إلى شعبتي الأدبي وعلمي الرياضة التي أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2022

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة في تنسيق الثانوية 2022 كالآتي:

- حاسبات ومعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط العمراني.

- فنون جميلة - عمارة.

- جامعات تكنولوجية.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن.

- الإعلام.

- الآثار.

- فنون تطبيقية.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022

وجاء الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022، كالآتي:

- طب بيطري.

- تمريض.

- علوم.

- زراعة.

- جامعات تكنولوجية.

- حاسبات ومعلومات.

- ذكاء اصطناعي.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن - الآثار.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022

ولطلاب الشعبة الأدبية فقد جاءت الكليات المتاحة كالاتي:

- كليات التربية.

- كليات الآداب «نظام وانتساب».

- كليات الحقوق «نظام وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.