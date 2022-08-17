أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، دراجات القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات بجامعات مصر، بالنسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2022 ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022، بمجموع الحد الأدنى 375،6 ونسبة مئوية بلغت 91،6%، والأوراق المطلوبة للترشح بها، بما يجعلها إحدى كليات القمة ممن يرغبون بالالتحاق ضمن صفوفها، علماً أن تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لم يعلن بعد.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022، والتي أعلن اليوم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو أمر يهم للطلاب القادمين إلى جامعة كفر الشيخ من طلاب الثانوية الجدد، والتي توفر لهم الجامعة كافة مقومات العملية التعليمية كجامعة عصرية حديثة بها كافة المقومات العلمية الدراسية داخل كلية طب الأسنان.

تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2022

ووفقاً لما صدر اليوم من إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق الحد الأدنى لكلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2022، جاء بواقع 375،6 درجة أي بنسبة 91،6%، علماً أنه تنسيق كلية الطب بكفر الشيخ لم يعلن بعد، وتعتبر كلية الطب بالمحافظة من الكليات المتميزة لراغبات للطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة.