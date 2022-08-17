تربوي عن تنسيق المرحلة الأولى 2022: «طبيعية ومفيش حد بره بيجيب 100%»

يبحث خريجو الثانوية العامة عن تنسيق الكليات المختلفة، بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، منذ قليل، وظهرت نتائج الحد الأدني للكليات منخفضة.

جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، وطب الأسنان 91.34%، و90.73% للعلاج الطبيعي، بينما 90% للصيدلة.

وعن درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أعلن مسبقًا انتهاء عهد الـ100% في مجموع الثانوية العامة، وبدأ تغيير أنظمة الأسئلة والامتحانات، وهو ما كان متوقعًا انعكاسه على نتيجة التنسيق.

تربوي: «مبقاش فيه مجاميع خرافية»

وأضاف «حمزة» في حديثه مع «الوطن»، أن العام الماضي شهد انخفاضا في مجاميع الطلاب بالثانوية العامة، وهو ما تكرر العام الحالي، وانعكس على نتيجة التنسيق وانخفض عن العام الماضي: «مبقاش فيه مجاميع خرافية زي 100% وأكتر».

الدرجات الحالية والتنسيق الجديد هما الوضع الطبيعي لمستوى الطالب المصري، بحسب «حمزة»، مضيفًا أن انخفاض التنسيق هو نتيجة لقلة المجاميع خاصة في شعبة الأدبي، وهى السياسة التعليمية المتوقع استمرارها لسنوات قادمة: «اللي يجيب 90% يدخل طب».

الوضع الحالي لدرجات الثانوية العامة، وتنسيق المرحلة الأولى 2022 مشابه لما يحدث في مختلف دول العالم: «مفيش حد بيجيب 100%»، حسبما ذكر الخبير التربوي، مناشدا المواطنين بضرورة الثقة في الوزارة، وأن تكون هناك ضوابط للتظلمات بدلا من التشكيك المستمر الذي يعطل حركة التطوير.

وشهدت المرحلة الأولى من التنسيق تقدم نحو 37 ألف و989 طالبا من شعبتي العلمي «علوم ورياضيات»، و79 ألف و209 من طلاب الشعبة الأدبية، بإجمالي 117 ألف و198 طالب.

وزير التعليم يهنئ الطلاب

هنأ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب قائلا: «بهني كل بناتي وأولادي الطلاب اللي تم تنسيقهم في هذه المرحلة، وأتمنى لهم التوفيق في مرحلة التعليم الجامعي، وأملي أنهم يحققوا مستقبلهم وأحلامهم من خلال التحاقهم بالبرامج والكليات اللي تتناسب مع مهارتهم وإمكانياتهم تلبية لرغباتهم وأتمنى لهم كل التوفيق».