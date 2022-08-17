نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022، أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، وإعلان الحدود الدنيا للكليات وكذلك الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية، موضحة أن المرحلة الثانية للتنسيق تستمر لمدة 5 أيام، حيث تبدأ من الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس.

تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022، ضمن نتائج الحدود الدنيا للمرحلة العلمية بمختلف كلياتها على مستوى الجامعات، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.60%.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022.. 378

وأشارت التعليم العالي في تقرير صادر عنها، أن نتيجة تنسيق كلية طب جامعة حلوان 2022 في المرحلة الأولى، وفقا للحد الأدنى جاءت «طب حلوان 378»، لافتة إلى أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية جاء كالتالي:

- طب المنصورة 387

- طب سوهاج 386

- طب دمياط 386

- طب الزقازيق 385

- طب فاقوس 384

- طب كفر الشيخ 383

- طب طنطا 383

- طب الإسكندرية382

- طب القاهرة 381

- طب بورسعيد 381

- طب أسيوط 381

- طب عين شمس 380

- طب المنوفية بشبين الكوم 380

- طب جنوب الوادي 380

- طب الأقصر 379

- طب بنها 379

- طب أسنان الزقازيق 378

- طب المنيا 378

- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

-طب السويس 377

- طب الفيوم 377

- طب العريش 376

- طب أسوان 376

- طب بني سويف 376

طب الوادي الجديد 375.6