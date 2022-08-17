المرحلة الأولى.. نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي وأدبي بالدرجات

يبحث طلاب المرحلة الأولى عن نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي وأدبي بالدرجات، بعد أن أتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب إمكانية الاستعلام عن ترشيح الكليات للمرحلة الأولى، والتي جاءت الحدود الدنيا لجميع الشعب الثانوية العامة وجاءت للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51%، بينما الشعبة العلمية فكان الحد الأدنى 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة، للمرحلة الأولى.

لطلاب المرحلة الأولي.. نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي وأدبي بالدرجات

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الأخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، لطلاب المرحلة الأولي، نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي وأدبي بالدرجات، في السطور التالية:

نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي

وجاءت نتيجة تنسيق الكليات العلمية بشعبتيها العلمي علوم والعلمي رياضة للعام الدراسي 2022، كالآتي:

ويمكن الاطلاع على درجات المرحلة الأولى الشعبة العلمية عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال الدخول هنـا.

نتيجة تنسيق الكليات 2022 أدبي

بينما جاء تنسيق الكليات الأدبية للعام الجاري كالآتي:

ويمكن الاطلاع على درجات المرحلة الأولى الشعبة الأدبية عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال الدخول هنـا.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت، صباح اليوم، نتيجة المرحلة من تنسيق الثانوية العامة 2022، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على الكليات المرشحين لها عبر موقع التنسيق، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية غدا.