«اختفاء مفاجئ ومكالمة مجهولة».. القصة الكاملة لواقعة خطف شخص في المنيا

«جوزي خرج من البيت ولحد دلوقتي مرجعش تاني وموبايله مقفول، وجاتلي مكالمة من واحد مجهول بيقولي إنه مخطوف وعاوزين مبلغ مالي كبير عشان يرجع تاني»، بهذه الكلمات بدأت إحدى السيدات بمحافظة المنيا حديثها أثناء تقديم بلاغ يفيد بتغيب زوجها عن المنزل وعدم عودته مرة أخرى.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة خطف شخص على يد 3 مجهولين، بحسب تحريات وتحقيقات أجرتها أجهزة الأمن والجهات المختصة بشأن الواقعة.

«خرج من البيت مرجعش».. غياب الزوج ومكالمة من مجهول

خرج الزوج مثلما يفعل يوميا إلى عمله، لكنه في هذا اليوم غاب طويلا على غير العادة، لتتصل عليه زوجته عبر الهاتف المحمول وتجده مغلقا.

لم تعلم السيدة ما حدث لزوجها، فاتصلت بأصدقائه وأقاربهم، لكن لا أحد يعلم أين هو، ثم تفاجئت باتصال من رقم غريب على هاتفها المحمول، لترد وتجده رجلا يبلغها بأن زوجها مخطوف وأنهم يحتاجون مبلغا ماليا مقابل وإطلاق سراحه.

لم تجد الزوجة حلا سوى الذهاب إلى قسم شرطة المنيا، وتقديم بلاغ رسمي بواقعة اختفاء زوجها عن المنزل، وبتفاصيل المكالمة المجهولة واختطافه من جانب مجهولين، وطلب مقابل مادي مقابل إطلاق سراحه.

اختطاف الزوج وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة

وعلى الجانب الآخر من الواقعة، كان الزوج يعيش أسوأ أيامه بعد اختطافه من جانب 3 أشخاص من مركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة، واعترف أحد المتهمين خلال التحقيقات: «كان بينا وبينه خلافات مادية، واستدرجناه في العربية يوم الخطف، لحد المكان اللي كنا محددينه ومخططين له، وخليناه يمضي بالغصب على إيصالات أمانة عشان نضمن حقنا يرجع تاني».

كيف نجحت أجهزة الأمن في تحرير المجني عليه؟

أجرت أجهزة الأمن التحريات وجمع المعلومات بشأن واقعة الخطف، وجرى تحديد هوية المتهمين الثلاثة في واقعة خطف المجني عليه، وبعد تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وإلقاء القبض عليهم وتحرير المختطف.

واعترف المتهمين الثلاثة بتفاصيل الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.