بالأسماء.. حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن والقرى ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، قراراً رقم 961 لسنة 2022 تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية على مستوى بعض المراكز والمدن، تضمنت نقل كل من ناصر أحمد محمد سيف النصر، رئيس مركز ومدينة سمسطا، للعمل رئيساً لمركز ومدينة اهناسيا.

حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية في بني سويف

كما تضمنت الحركة نقل نشأت عبدالفهيم محمد، من رئيس مركز ومدينة إهناسيا، للعمل رئيساً لمركز ومدينة سمسطا، ونقل محمد بكري إبراهيم يس، رئيس مركز ومدينة الواسطى، للعمل رئيساً لمركز ومدينة الفشن، ونقل حمادة راضي فهمي محمود، رئيس مركز ومدينة الفشن، للعمل رئيساً لمركز ومدينة الواسطى.

حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن ورؤساء القرى في بني سويف

كما أصدر المحافظ القرار رقم 962 لسنة 2022، وتضمن إجراء حركة تنقلات وتعيين لنواب وسكرتيري رؤساء وحدات محلية وقروية ببعض المراكز والمدن، وشملت نقل فواز محمد رجب فواز، نائب رئيس مركز ومدينة ببا، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة بني سويف، ونقل عيد زكي رمضان فرغلي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة ناصر، ونقل محمود مؤمن حسن خليل، نائب رئيس مركز ومدينة ناصر، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الواسطى، ونقل مصطفى أحمد محمد الدمرداش، رئيس قرية بني عدي، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة ناصر.

وتضمنت الحركة نقل شوقي هاشم أحمد محمد، نائب رئيس مركز ومدينة إهناسيا، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة سمسطا، ونقل أحمد عبدالصمد علي محمد، سكرتير مركز ومدينة إهناسيا، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة إهناسيا، ونقل سمير محمود أحمد شحاتة، رئيس قرية طنسا بني مالو مركز ببا، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة ببا.

تكليف نواب رؤساء مدن وقرى في بني سويف

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار، تكليف بالعمل لكل من أسماء مجدي أبوبكر قرني، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف عيد السيد عبداللطيف، للعمل سكرتيراً لمركز ومدينة إهناسيا، وتكليف حمادة عبدالنبي محمود عوض، للعمل رئيساً لقرية بني عدي مركز ناصر، وتكليف مصطفى عثمان طه برديسي، للعمل رئيساً لقرية قمبش بمركز ببا، وتكليف ياسر علي مصري ياسين، للعمل رئيساَ لقرية طنسا بني مالو مركز ببا.

في حين تضمنت المادة الثالثة عودة كل من نادي مرداش محمود محمد، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وعودة ناجي أحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة ناصر، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعودة على مصطفى إبراهيم السيد، نائب رئيس مركز ومدينة سمسطا، للعمل بمديرية التربية والتعليم.