بدء تنفيذ 3 مشروعات ضمن استراتيجية إدارة الأمطار في الإسكندرية بتكلفة 160 مليون جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة.

ونوه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجهود التعاون والتنسيق التي تمت مع عدد من الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم 7 مشروعات كمرحلة أولى من تنفيذ الاستراتيجية، والبدء في تنفيذ 3 مشروعات منها من خلال بروتوكول بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمناطق الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، بتكلفة تقديرية تصل إلى 160 مليون جنيه.

فصل شبكات الأمطار والصرف الصحي

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تتضمن العمل على الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب سطح مائي مباشرة، وترجع أهمية الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي إلى أنها أقل في التكلفة من الفصل الكامل للشبكات الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، كما أن تنفيذ الفصل الجزئي للشبكات سوف يستغرق وقتا أقل، ولن يحتاج إلى أعمال حفر وإنشاءات في الشوارع الضيقة التي يتم صرف الأمطار منها عن طريق الجريان السطحي وربطه بأقرب نقاط لشبكة الأمطار المستقلة، ومنها إلى نقاط التجميع والتخلص.

وأشار إلى أنه بناء على التقديرات الأولية يمكن لمنظومة الفصل الجزئي أن تستوعب نحو 30- 40% من كمية الأمطار على المدينة، وبذلك تساهم بشكل مباشر في تخفيف أحمال مياه الأمطار عن مكونات شبكة الصرف الصحي وملحقاتها وخاصة محطات الرفع الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية لخطوط الشبكة ومحطات الرفع، كما أنه من المتوقع المساهمة بشكل مباشر في حل مشاكل 45 موقعا لتجميع مياه الأمطار داخل المدينة من إجمالي 106 مواقع طبقا للبيان الوارد من إدارة مرور الإسكندرية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى الاهتمام بتكامل محاور استراتيجية إدارة الأمطار بالمحافظة لتشمل المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني عن طريق توجيه الحملة الميكانيكية من بدالات وعربات للتعامل مع هذه المناطق لحين الانتهاء من المخطط التفصيلي، ودراستها طبقا لمنظومة الصرف الصحي المقترحة.

حل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق الصحراوي

وأضاف أن الاستراتيجية اهتمت بدراسة الحلول الهندسية المناسبة لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق الصحراوي والدائري ومحور التعمير، وذلك في إطار المخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، إلى جانب دراسة البدائل المقترحة لكيفية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها.