العثور على طفل حديث الولادة ملقى في شارع بالمنزلة ونقله للمستشفى

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية من جهودها لكشف غموض عثور الأهالي على طفل حديث الولادة بجوار إحدي مدارس مدينة المنزلة، وجرى نقل الطفل إلى حضانة مستشفى المنزلة المركزي، لسرعة إنقاذ حياته، ووضعه تحت الرعاية الطبية، لحين تمكن مباحث قسم شرطة المنزلة من الوصول إلى أهلية الطفل.

العثور على طفل في الشارع ونقله لقسم الشرطة

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بلاغا من سيدة يفيد بعثورها على طفل حديث الولادة ملقى في الشارع، بجوار مدرسة «السودة»، بدائرة قسم المنزلة، على الفور انتقلت مباحث المنزلة لمحل الواقعة، وتم نقل الطفل إلى حضانة الأطفال في مستشفى المنزلة المركزي، ووضعه تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص تبين أن سيدة عثرت على طفل رضيع ملقى في الشارع، بجوار مدرسة السودة بمدينة المنزلة، وعلى الفور توجهت به إلى قسم الشرطة، حيث جرى إثبات الحالة، ونقل الطفل إلى حضانة مستشفى المنزلة المركزي.

جهود أمنية للتوصل إلى أهلية الطفل

وتكثف مباحث المنزلة من جهودها للوصول إلي أهلية الطفل، وتفريغ كاميرات المراقبة في منطقة العثور عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 13232 لسنة 2022 إداري مركز المنزلة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات. وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.