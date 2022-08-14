جامعة المنصورة تنعى ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة في الجيزة

نعت جامعة المنصورة ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة في محافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة، مقدمة خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، وداعية المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر السلوان‏، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل‏.

جامعة المنصورة تنعى ضحايا الحريق

وأصدرت جامعة المنصورة بيانا جاء فيه: «يتقدم الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، بالأصالة عن نفسه وباسم النواب وكل منسوبي الجامعة، بأسمى آيات التعازي إلى جموع الشعب المصري العظيم وقداسة البابا تواضروس الثاني وأسر الضحايا الأبرياء، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في الحادث الأليم إثر اندلاع حريق بكنيسة المنيرة في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن وفاة وإصابة بعض المواطنين».

رئيس جامعة المنصورة: خالص التعازي لأسر الضحايا

وأعرب الدكتور محمود محمد المليجي، ‏عن عميق حزنه وخالص تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر السلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.