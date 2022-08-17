‎منصة مصر الرقمية للتموين.. اعرف آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، ما يجعل الكثير من المواطنين المهتمين بتسجيل رقم الهاتف يبحثون عن ‎منصة مصر الرقمية للتموين، حتى يتمكنوا من تسجيل الرقم تجنبا لتوقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وحرصا منهم على استمرار حصتهم الشهرية التي يحصلون عليها، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة عبر ‎منصة مصر الرقمية للتموين، كالتالي:

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر ‎منصة مصر الرقمية للتموين

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف الخاص به عبر منصة مصر الرقمية للتموين بالدخول إلى المنصة من هنـــــــــــــا.

- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات التموين، أو بالدخول عليها مباشرة من هنــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يختار المواطن الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم الهاتف بالضغط على «تفعيل بطاقة التموين».

- ثم يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمواطن، والراغب في تسجيله حتى يتم تفعيل بطاقة التموين الخاص به، على أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

- ثم يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمواطن في الخانة المخصصة لذلك.

- وتظهر أمام المواطن رسالة مفادها أن الرقم الذي تم إدخال جاري مراجعته.

- وبعد التأكد من بيانات الرقم، يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالمواطن تفيد بقبول رقم الهاتف وتفعيله.