موعد الزيادة الجديدة على بطاقات التموين.. 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر

يحل موعد الزيادة الجديدة على بطاقات التموين بعد أسبوعين من الآن، وتحديدا بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ يستطيع حاملو البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية الذي تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة صرف الزيادة الجديدة والتي أقرتها الحكومة بقيمة 100 جنيه شهريا في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين إضافة على مقررات التموين الشهري لهم لمدة 6 أشهر، كدعم استثنائي من الحكومة بعد تكليفات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بسبب ما آلت إليه الظروف الاقتصادية على مستوى العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

موعد الزيادة الجديدة على بطاقات التموين

وحددت الحكومة موعد الزيادة الجديدة على بطاقات التموين بداية شهر سبتمبر المقبل مع صرف التموين الشهري الخاص بالشهر، من خلال منفذ البقال التابع له المواطن صاحب البطاقة التموينية، محددة آليات صرف الزيادة الشهرية والتي تتم في صرف مقررات تموينية إضافية على حصة بطاقة التموين من الدعم الشهري كالتالي:

** صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

** صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

** صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

** صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

** صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

** عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

** يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

** يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.