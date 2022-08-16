«التموين»: إضافة 5 سلع جديدة على البطاقات سبتمبر المقبل

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تعمل على ملف الأمن الغذائي بكل مؤسساتها، ممثلة في وزارتى التموين والزراعة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لتوفير السلع في الأسواق، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق والأسعار، ويجعل الطلب المتزايد من المواطنين مقابله عرض من السلع، فلا يحدث أي ندرة أو أزمة.

حزمة استثنائية في منظومة الدعم الغذائي

وأضاف «كمال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه منذ اندلاع جائحة كورونا ثم التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ومواسم الأعياد ورمضان: «نطمئن الناس بعدم وجود أي نقص في أي سلعة، بل على العكس تماما، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة استثنائية في منظومة الدعم الغذائي تبدأ من 1 سبتمبر لمدة 6 أشهر».

دعم إضافي على بطاقة التموين للأسر الأكثر احتياجا

وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تخصيص دعم إضافي على بطاقة التموين للأسر الأكثر احتياجا بواقع 9 ملايين أسرة بـ36 مليون مستفيد، بمعدل 100 جنيه للأسرة و200 جنيه للأسرتين و300 جنيه للـ3 أسر، ووزير التموين أصدر قرارا بوضع مجموعة من الضوابط بصرف هذه الزيادة، موضحًا في الوقت ذاته أن وزير التموين أضاف 5 سلع تموينية جديدة على قائمة شهر سبتمبر، وأصبح لدينا 30 سلعة في المنظومة التموينية بدلا من 25.

نخدم المواطنين شهريا بواقع 64 مليون مستفيد من بطاقة الدعم

وتابع: «زودنا السمنة والدقيق والتونة والمربى حتى يستطيع المواطن الحصول على احتياجاته الأساسية، ولو تبقى مبلغ من الدعم نتيجة لهذه الزيادة يستطيع الحصول على أي سلع حرة أو تموينية داخل هذه المنظومة»، مستطردًا: «نخدم المواطنين شهريا بواقع 64 مليون مستفيد من بطاقة الدعم، ويتم إنفاق الدعم شهريا بنحو 3 مليارات جنيه، ومع الزيادة الجديدة يصل المبلغ إلى 4 مليارات جنيه بداية من شهر سبتمبر».

وأوضح معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع التموينية والأساسية من أهم الملفات التي يتم العمل عليها، موضحًا أنه في كل لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير التموين ورئيس الوزراء يشدد على وجود احتياطي آمن من السلع التموينية لا يقل عن 7 أشهر: «في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية نجحت مصر في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح المستورد والمحلي وصل إلى 7 أشهر، وهذا معدل قياسي جدا في وزارة التموين بهذه الظروف».

وتابع: «لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90% واحتياطي استراتيجي 6.5 شهر، وموسم حصاد البنجر والقصب يكون في مطلع العام المقبل، وبالنسبة للزيت فإن لدينا احتياطي استراتيجي منه 5.5 شهر، وأعلنت هيئة السلع التموينية أنها تعاقدت على مناقصة وصلت فيها الكميات المتعاقد عليها ما يقرب 47 ألف طن، ولدينا 3.5 شهر احتياطي للأرز، وبعض السلع تتجاوز الـ13 شهر، مثل اللحوم الحية والطازجة، والدواجن المجمدة 6.5 شهور، واللحوم المجمدة 6 شهور».