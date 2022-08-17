أخبار التموين اليوم.. صرف زيادة البطاقات أول سبتمبر وبدء ضخ السلع للمنافذ

أخبار التموين اليوم يهتم بها الملايين من أصحاب البطاقات التموينية المقرر لهم صرف زيادة في التموين، دعما استثنائيا من الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الظروف الاقتصادية من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم، والتي أقرت صرف زيادة شهرية لعدد من الأسر المستحقة بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر فقط.

أخبار التموين اليوم.. صرف 100 جنيه زيادة بداية من سبتمبر المقبل

وتضمنت أخبار التموين اليوم، آليات جديدة أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حول قواعد صرف الزيادة الجديدة والتي سيتم صرفها في صورة سلع تموينية من منافذ بقالي التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل لعدد 9 مليون و100 ألف أسرة، بناء على الآليات التالية:

** صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

** صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

** صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

** صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

** صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

** عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

** يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

** يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.