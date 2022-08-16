شركة «الجملة»: دعم سلع التموين مستمر 6 أشهر.. و«كل حاجة موجودة ومتوفرة»

قال المهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وجرى تحديد قواعد صرف السلع التموينية للمواطنين، وزيادة الدعم للأسرة الأكثر احتياجا بداية من 100 إلى 300 جنيه لكل بطاقة.

زيادة عدد السلع المدعمة

وأضافت «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن القرار سيبدأ تفعيله من 1 سبتمبر المقبل، مع زيادة عدد السلع من 25 إلى 30، تشمل «الدقيق والتونة والمربى»، لافتًا إلى أن زيادة الدعم مستمرة لمدة 6 شهور.

جهود مستمرة من الدولة المصرية لتوفير السلع

وأوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أن جهود الدولة المصرية، ظهرت منذ جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وسط توفير سلع مدعمة لـ 64 مليون مواطن: «بطمن المواطن، كل حاجة موجودة ومتوفرة.. ومفيش مرة المواطن نزل ولقى سلعة مش موجودة في 8000 منفذ تموين وسيارات متنقلة توفر كل السلع للمواطن المصري وفي أكثر من 36 ألف بدال تمويني، والناس عندها ثقة في وزارة التموين وللجهود اللي بتقوم بها خاصة في الفترة الأخيرة».