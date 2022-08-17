انضمام نجلاء بدر للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

أعلن المنتج أحمد السبكي، انضمام الفنانة نجلاء بدر للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشر أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعه بنجلاء بدر، وعلق قائلا: «انضمام نجلاء بدر لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، تمهيدا لعرض المسلسل في رمضان 2023، إنتاج: أحمد السبكي تأليف: أحمد عبد الله إخراج: سامح عبد العزيز»

مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

وحقق مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، نجاحا كبيرا وقت عرضه خلال السباق الرمضاني عام 2017، الذي شارك في بطولته كل من: سيد رجب، الفنان الكبير الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، سهر الصايغ، شريف سلامة، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

نجلاء بدر تشارك في فيلم الملحد

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تشارك في فيلم «الملحد»، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة،، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، أحمد السلكاوي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.