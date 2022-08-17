تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 2022.. اعرف الحدود الدنيا للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل التفاصيل الخاصة بتنسيق جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 2022، موضحة أن هذه الجامعات بها مجموعة من البرامج البينية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل ومن ثم تؤهل الطلاب من خلال التدريب المستمر.

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية، كل التفاصيل الخاصة بتنسيق جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 2022 بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي في بيان لها منذ قليل:

-كلية الطب البشري 79%.

-كلية طب الأسنان 79%.

-كلية العلاج الطبيعي 76%.

-كلية الصيدلة 73%.

- كلية الهندسة 66%.

-كلية الحاسبات 61%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.