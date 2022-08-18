لماذا ارتفع سعر الذهب عالميًا على مدار 4 أسابيع؟ المركزي المصري يجيب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.52% على الصعيد العالمي خلال أسبوع، لتواصل بذلك صعودها للأسبوع الرابع على التوالي، مدفوعة بتراجع حاد في سعر الدولار الأمريكي.

الذهب يواصل الصعود أمام خسائر الدولار

وأوضحت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس 2022، أنَّ ارتفاع سعر الذهب جاء على خلفية انسحاب المستثمرين تدريجيًا من ضخ رؤوس أموالهم في الدولار والتوجه للملاذ الآمن.

أسعار الذهب تتغذى على أوجاع الدولار

وتابع «المركزي» في نشرته، أنَّه عقب الكشف عن الأرقام الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بالولايات المتحدة، والتي جاءت أقل من المتوقع، خشي المستثمرون من عدم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار بنفس الوتيرة، ما قلل جاذبية الأخير لديهم مفضلين الاستثمار في الذهب.

أسعار النفط العالمية

من ناحيةٍ أخرى، سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 3.40%، لتعكس خسائر الأسبوع الماضي، حيث تأثرت الأسواق ببيانات العرض والطلب المتقلبة، والتي تناولتها نشرة البنك المركزي.

أسباب ارتفاع سعر برميل النفط

وتابعت، أنَّ زيادة أسعار النفط دعمتها أنباء عن تعليق بعض صادرات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الممتد من روسيا إلى أوروبا عابراً خلال أوكرانيا.

وعلى صعيد معدل الطلب، جاءت المكاسب مدعومة بتقرير وكالة الطاقة الدولية حيث رفعت توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، ليشير ذلك إلى التحول العالمي من الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب صدمات الإمدادات المستمرة وارتفاع أسعار الأول.

كانت الضغوط على أسعار النفط تتراجع بشكل واضح خلال الأسبوع، حيث أشار التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة إلى أن المخزونات الأمريكية زادت بمقدار 5.458 مليون برميل، وهو أكبر تغيير في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر 2021، إذ يعد أعلى بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 0.073 مليون برميل.

فيما أشار تقرير معهد البترول الأمريكي API إلى زيادة قدرها 2.156 مليون برميل في المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وهو أعلى من التوقعات بزيادة قدرها 0.073 مليون برميل ولكن أقل بقليل من ارتفاع الأسبوع السابق البالغ 2.165 مليون برميل.

كما دفعت مخاوف الركود أوبك إلى خفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 3.1 مليون.