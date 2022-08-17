الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022 في تنسيق الجامعات

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022، مع فتح باب التسجيل أمام الطلاب بداية من غد الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس، ويكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

ويقدم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للطلاب وأولياء الأمور في مجال أخبار التعليم، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022، بالإضافة لشعبتي العلمي علوم ورياضة، ووفق ما أعلن عنه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر اليوم، فيما يخص تنسيق المرحلة الثانية التي تبدأ غدا.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022

جاءت الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، في تنسيق الجامعات 2022 كالتالي:

- كليات التربية.

- كليات الآداب «نظام وانتساب».

- كليات الحقوق «نظام وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2022

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة في تنسيق الثانوية 2022 كالآتي:

- حاسبات ومعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط العمراني.

- فنون جميلة - عمارة.

- جامعات تكنولوجية.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن.

- الإعلام.

- الآثار.

- فنون تطبيقية.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022

وجاء الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022، كالتالي:

- طب بيطري.

- تمريض.

- علوم.

- زراعة.

- جامعات تكنولوجية.

- حاسبات ومعلومات.

- ذكاء اصطناعي.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن

- الآثار.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.