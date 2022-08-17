الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022 في تنسيق الجامعات

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022، من الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، والتي جاءت للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر في مجال أخبار التعليم، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022 بالإضافة إلى شعبتي الأدبي وعلمي الرياضة والتي أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2022

وجاء الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022، كالآتي:

- طب بيطري

- تمريض

- علوم

- زراعة

- جامعات تكنولوجية

- حاسبات ومعلومات

- ذكاء اصطناعي

- اقتصاد وعلوم سياسية

- الألسن - الآثار

- الإعلام

- باقي الكليات النظرية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2022

بينما الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة كالآتي:

- حاسبات ومعلومات

- الذكاء الاصطناعي

- التخطيط العمراني

- فنون جميلة - عمارة

- جامعات تكنولوجية

- اقتصاد وعلوم سياسية

- الألسن

- الإعلام

- الآثار

- فنون تطبيقية

- باقي الكليات النظرية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2022

ولطلاب الشعبة الأدبية فقد جاءت الكليات المتاحة كالاتي:

- كليات التربية

- كليات الآداب «نظام وانتساب»

- كليات الحقوق «نظام وانتساب»

- كلية السياحة والفنادق

- كليات الخدمة الاجتماعية