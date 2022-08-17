بدء توافد الجمهور على حفل افتتاح مهرجان القلعة.. التذكرة بـ20 جنيها

بدأ الجمهور في التوافد على قلعة صلاح الدين الأيوبي، لحضور حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقرر له في الثامنة مساء اليوم بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

هشام عباس يحيي حفل افتتاح مهرجان القلعة

ويحيي حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الفنان هشام عباس، برفقة الفرقة الموسيقية، بجانب أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، ومجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة، وفرقة قلعة عمان «الأردن»، وذلك حسب المدون بالجدول الرسمي للمهرجان الذي أعلنته دار الأوبرا المصرية.

تكريم 10 شخصيات على هامش حفل افتتاح مهرجان القلعة

كما يشهد حفل افتتاح المهرجان، تكريم عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في تطوير الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح، واسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، وممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية.

ويكرم رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، وهويدا عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، واسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأوبرا الذي وافته المنية خلال العمل وقبل انطلاق المهرجان.

ظهور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بحفل الافتتاح مهرجان القلعة

كما يشهد حفل الافتتاح أول ظهور رسمي لوزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني في حدث فني غنائي بعد تسلمها مهام الوزارة خلفا للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وجاء سعر التذكرة 20 جنيهًا فقط للحفلة، إذ أن الحجز يكون متاحًا على بوابة القلعة.